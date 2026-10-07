Figc, Abodi “Idea occupazione della politica caricatura ricorrente”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa idea dell’occupazione della politica è una caricatura ricorrente ma che non trova nessun fondamento, perché nessuno avrebbe voluto sovvertire gli esiti di un’assemblea alla quale è rimessa la volontà di decidere quale debba essere il presidente di una associazione privata”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a margine della presentazione del Mondadori Academy Forum Orienta, presso la CEOforLIFE Clubhouse di Montecitorio, parlando del commissariamento della Figc con Malagò commissario. “La cosa più importante è che si sia voltata pagina. Nello sport si ha una possibilità: vincere e imparare. Se si impara, non si perde e fare tesoro delle pagine più complesse è l’unica cosa che possiamo fare per lasciarci alle spalle la giornata di ieri”, ha aggiunto. mec/glb/gtr