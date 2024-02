FERRARA (ITALPRESS) – Si chiama “Work on Work’ e sarà la prima Fiera nazionale di servizio al mondo del Lavoro. Si terrà dal 26 al 28 novembre 2024 a Ferrara, presso il quartiere fieristico. Istituzioni, imprese, università e società di servizi per il lavoro, la formazione e l’orientamento si confronteranno per tre giorni, dando vita a incontri, workshop, presentazioni aziendali, appuntamenti formativi, aggiornamenti normativi, per creare e alimentare una riflessione sul tema del lavoro, in continua evoluzione e cambiamento. Già oggi è possibile stimare in oltre 150 partecipazioni di imprese, agenzie e pubbliche amministrazioni. Sei le aree tematiche dislocate all’interno dei padiglioni del Quartiere Fieristico, che faranno da percorso guida alla rappresentatività del lavoro: Politiche attive sul lavoro e orientamento; HR Innovation; Welfare; Formazione e Consulting; Normativa e diritto del lavoro; Recruitment day. Ogni area tematica non sarà soltanto un luogo di incontro, ma sarà generatore di proposte, linee programmatiche e adozioni di metodi, regole e acquisizioni di procedure aggiornate in materia di formazione e innovazione. Attesi più di cinquemila universitari in fiera, unitamente agli operatori che comporranno il potenziale delle opportunità di lavoro, stimabili in ottomila presenze ogni giorno. “Ferrara ospita da sempre molte iniziative sia di carattere fieristico che di carattere culturale e sociale. WOW (work on Work) sarà un nuovo evento di assoluto rilievo, fin da subito patrocinato dal Ministero del lavoro e accolto con attenzione da parte dell’Amministrazione comunale. Sarà un’opportunità non solo per la città e il nostro territorio, ma anche per l’Università di Ferrara, eccellenza nel panorama nazionale che ospita 25 mila studenti, di cui 18mila sono fuori sede. Si parla molto spesso di lavoro e difficoltà di intercettare nuove opportunità; nei tre giorni di fiera potrà concretizzarsi un importante momento di incontro tra quanto le giovani generazioni chiedono e quanto enti, imprese ed aziende possono offrire loro”, così il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Comune di Ferrara