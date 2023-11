MILANO (ITALPRESS) – Secondo un recente studio dell’OCSE il divario tra domanda di competenze in intelligenza artificiale e offerta di professionisti altamente specializzati operanti sul mercato sta aumentando in maniera sempre più significativa. A tal punto da rappresentare già un problema nello sviluppo di questo settore. Anche perchè, ben pochi paesi stanno producendo investimenti e realizzando programmi di formazione professionale in questo senso. Un dato che ha portato la sesta edizione di AIXA – Artificial Intelligence Expo of Application a mettersi in gioco per promuovere e supportare concretamente la crescita di una nuova generazione di AI manager. La più grande manifestazione italiana dedicata alle applicazioni di intelligenza artificiale per il mondo del business e organizzata da Business International – Fiera Milano, infatti, ha annunciato ieri all’Allianz MiCo di Milano i vincitori di tre borse di studio per il Master Lab in Artificial Intelligence Management realizzato dalla The Artificial Intelligence School della Fondazione Ateneo Impresa | The Future School. Nello specifico le borse di studio che sono state assegnate nel corso di AIXA 2023 sono tre, di cui una a copertura totale, per un valore di 6.000 euro, e le altre due a copertura parziale, per un valore di 3.000 euro. La borsa di studio da 6000 Euro è stata consegnata ieri sul palco di Aixa ad Alessio Pizziol di Iseo (BS), di 25 anni. Ha ricevuto l’assegno di borsa da Romolo De Stefano, Presidente Fondazione Ateneo Impresa | The Future School. La vincitrice della Borsa di studio parziale, da 3000 Euro, premiata sempre da De Stefano, è Ilenia Setti, di Verona, di 45 anni, professionista della contabilità.

