MILANO (ITALPRESS) – Il Commercio Equo e Sostenibile entra in azione a Milano con Cont-Act, prima edizione della manifestazione organizzata da Equo Garantito per la promozione di pratiche commerciali etiche e sostenibili. Tra sfilate di moda, laboratori a tema e presentazione di nuovi prodotti alimentari e artigianali, l’evento B2B sarà l’occasione per connettere aziende e operatori del settore offrendo nuove opportunità di business, condividendo valori di sostenibilità sociale e ambientale, ma anche per promuovere la trasparenza nelle filiere e sensibilizzare il pubblico ad un consumo più critico e consapevole. La tre giorni, che vanta il patrocinio del Comune di Milano, si svolgerà dal 28 al 30 gennaio 2024 ai Frigoriferi Milanesi, in via Piranesi 10. Organizzato da Equo Garantito – l’Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, con il contributo di Unioncamere – Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con Banca Popolare Etica e con il supporto di CAES Consorzio Assicurativo Etico e Solidale e Gruppo Assimoco, l’evento vedrà la partecipazione delle imprese aderenti ad Equo Garantito e di altri attori dell’economia sostenibile che, in un’atmosfera accogliente e innovativa, presenteranno nuovi prodotti e progetti, organizzeranno sfilate di moda sostenibile, e coinvolgeranno gli operatori del settore in vari laboratori a tema. La manifestazione si svolgerà all’interno dello storico complesso industriale riconvertito in spazio polifunzionale de I Frigoriferi Milanesi, con orario di apertura ogni giorno alle ore 10.00 e chiusura domenica e lunedì alle ore 19.00, martedì alle ore 13.00. Saranno due gli appuntamenti aperti al pubblico nello Spazio Eventi della fiera: domenica 28 gennaio alle ore 17.30 si terrà il talk “Nuove narrazioni per il Fair Trade e per l’Economia Sociale e Solidale” e martedì 30 gennaio dalle ore 10.00, si svolgerà, invece, la tavola rotonda “Filiere sostenibili e due diligence di impresa: buone pratiche e prospettive”. In concomitanza con Promotiontrade Exhibition e Milano Unica e anticipando la Settimana della Moda di Milano, Cont-Act vuole essere una vetrina aperta agli operatori del settore, anche esteri, delle nuove linee di prodotti e servizi delle aziende italiane fair trade e sostenibili, attraverso il marchio Equo Garantito e un rigoroso sistema di controllo certificato da un ente esterno.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Cont-Act