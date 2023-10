MILANO (ITALPRESS) – Al via oggi a Fiera Milano Rho, fino al 17 ottobre, Host 2023, la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza, giunta alla 43esima edizione, che, negli anni, si è rafforzata come piattaforma leader mondiale per le macchine, tecnologie, semilavorati, format, accessori e servizi per l’ospitalità professionale, il fuoricasa e il retail.

Presenti, tra gli altri, al taglio del nastro anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il presidente di Ice, Matteo Zoppas. “Si tratta di un settore molto importante di cui si parla poco ma non dobbiamo dimenticare che l’Italia è tra i primi Paesi del mondo sia per quanto riguarda la produzione che per quanto riguarda l’esportazione – ha commentato Fontana – . E’ segmento legato anche all’attrattività territoriale e quindi al turismo, per cui, se mettiamo insieme tutte queste componenti, è un ambito in cui la nostra regione ha uno spazio immenso”.

“Il food ha un ruolo molto importante in Italia, come naturalmente tutti i macchinari e la tecnologia che riguarda la questione del cibo è fondamentale, siamo all’avanguardia anche in questo – ha sottolineato Zoppas – . I nostri macchinari sono quelli considerati tra i migliori del mondo. Una filiera che viene esaltata e valorizzata dalla candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’Unesco, una bella idea del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida”. I numeri di quest’anno sono paragonabili a quelli dell’edizione del 2019: oltre 2 mila gli espositori, dei quali il 40% internazionali da 50 Paesi. Oltre all’Italia, i primi cinque Paesi per numeri di espositori sono Germania, Spagna, Francia e Stati Uniti, che vedono in HostMilano un’opportunità di fare business ‘mondo su mondò. Seguono Svizzera, Paesi Bassi e Portogallo, cui si aggiungono Turchia e Cina. La manifestazione coniuga una panoramica completa sull’innovazione in tutta l’ospitalità professionale con gli approfondimenti verticali nei singoli settori, grazie a un layout esteso sull’intero quartiere fieristico e suddiviso in tre macroaree che valorizzano le affinità di filiera tra comparti specializzati: Ristorazione Professionale-Bakery, Pizza e Pasta (38% degli espositori); Caffè-Tea, Bar-Macchine per Caffè-Vending, Gelato-Pastry (42%); Arredo-Tecnologia e Tavola (20%).

Le aziende di tutti i settori incontreranno, oltre a migliaia di operatori professionali, hosted buyer selezionati da Fiera Milano in 75 Paesi di tutti i continenti, in collaborazione con ICE-ITA Agenzia sui mercati di destinazione. Particolarmente rilevanti le delegazioni dalle Americhe (41%), dai Paesi del Golfo e Medio Oriente (21%) e dall’Eurasia (30%). Solo per citare qualche nome: LinkedIn (USA), con i suoi programmi di ospitalità aziendale a livello globale; Royal Caribbean Cruise (Norvegia), che vanta una quota del 26,5% del mercato mondiale delle crociere grazie a una flotta di 42 navi; Sodexo (Francia), che offre servizi a 100 milioni di consumatori in 53 Paesi; Minor International Co. (Thailandia), multinazionale della ricettività che gestisce oltre 3.000 strutture in 62 Paesi. A Host 2023, l’area dedicata Smart Label permetterà infatti di toccare con mano i 26 prodotti premiati nell’ambito di Host Innovation Award. L’innovazione sarà il filo conduttore anche del ricco palinsesto di eventi che si terranno fino al 17 ottobre. (ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Host