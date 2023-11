MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 30 settembre 2023. Nei primi novi mesi dell’anno si confermano risultati superiori alle aspettative e ai dati fatti registrare nei primi nove mesi del 2022. I ricavi sono pari a 177,8 milioni di euro, in crescita del 10% (+16 milioni di euro) rispetto ai primi nove mesi del 2022. L’Ebitda è pari a 56,2 milioni di euro, in miglioramento del 13% (+6,3 milioni di euro) rispetto ai primi nove mesi del 2022. L’Ebit è pari a 17,8 milioni di euro, in miglioramento del 27% (+3,7 milioni di euro) rispetto ai primi nove mesi del 2022. Il risultato netto raggiunge i 23,7 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto ai 0,9 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2022. La disponibilità finanziaria netta al 30 settembre 2023 pari a 61,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto ad una disponibilità finanziaria netta di 29,8 milioni al 31 dicembre 2022. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: “Nei primi nove mesi dell’anno il Gruppo ha registrato risultati sopra le aspettative con crescita di Ricavi ed Ebitda a doppia cifra e un Utile Netto in significativo miglioramento rispetto al 2022. Alla luce delle ottime performance conseguite, e in considerazione della visibilità sul quarto trimestre – che conferma risultati superiori alle attese – il Gruppo è in grado di rivedere a rialzo il target di Ebitda per l’esercizio 2023 nel nuovo range di 85-90 milioni di euro, rispetto alla precedente previsione di 70-80 milioni di euro. La robusta generazione di cassa realizzata nel periodo consente inoltre di settare un target migliorativo di Disponibilità Finanziaria Netta a fine anno, nell’ordine di 55-60 milioni di euro, rispetto ai 30 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2022. Tali proiezioni sul 2023 sono in linea con le previsioni che erano state delineate nel 2021 nell’ambito del piano strategico CONN.E.C.T. 2025, a conferma della solidità del modello di business e della capacità di Fiera Milano di gestire in modo adeguato gli impatti negativi su prezzi e costi derivanti dalle dinamiche macro e socio-economiche che hanno caratterizzato il periodo dal 2021 ad oggi. Guardando al futuro, siamo orgogliosi di confermare che Fiera Milano è stata scelta per ospitare nel 2024 – per la seconda volta in tre anni – la prossima edizione di CPHI, il più grande evento mondiale dedicato al settore farmaceutico, per cui ci attendiamo più di 50 mila visitatori e 2.500 espositori da oltre 170 Paesi. Accanto agli obiettivi economico-finanziari, continua l’impegno del Gruppo nello sviluppo di un modello di business sempre più sostenibile. Per rafforzare la governance e il presidio delle tematiche ESG il comitato endo-consiliare “Comitato Sostenibilità” è al lavoro per definire le linee di indirizzo strategico di un nuovo piano di sostenibilità. A conferma del sempre maggior impegno del Gruppo su queste tematiche siamo infine orgogliosi di condividere che Fiera Milano è stata premiata con il riconoscimento “Sustainability Award Top ESG score” da ELITE (Borsa Italiana) e Forbes”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Fiera Milano