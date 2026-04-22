Fiera Milano, il DG Conci nominato Amministratore Delegato. Nel bilancio 2025 ricavi per 289,4 milioni

MILANO (ITALPRESS) – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. si è riunita in data odierna per deliberare, fra le altre cose, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea ha deliberato di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fissando in 3 (tre) esercizi la durata dell’incarico. A seguito dell’Assemblea, il neocostituito Consiglio di Amministrazione, composto da Carlo Bonomi, Francesco Conci, Maurizio Dallocchio, Michaela Castelli, Veronica Squinzi, Matteo Bruno Lunelli, Costanza Esclapon De Villeneuve, Maria Luisa Mosconi e Carlo Maria Ferro, ha attribuito le cariche sociali sino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio di Fiera Milano al 31 dicembre 2028. Francesco Conci è stato nominato quale Amministratore Delegato, confermandosi Direttore Generale della Società.

Il Presidente di Fiera Milano, Carlo Bonomi, ha dichiarato: “Il rinnovo del Consiglio di amministrazione rappresenta per Fiera Milano un passaggio che coniuga continuità e rinnovamento. La fiducia confermata all’attuale governance apicale valorizza il lavoro svolto in questi anni e avvalora un percorso costruito con responsabilità e coerenza. È un segnale che rafforza la volontà di proseguire lungo la direzione intrapresa. Desidero rivolgere un ringraziamento ai consiglieri uscenti per il contributo e l’impegno dimostrati, e al contempo augurare buon lavoro ai nuovi componenti del Consiglio, certo che sapranno contribuire con competenza ed esperienza al percorso di sviluppo del Gruppo. In un contesto come quello attuale, segnato da profonde trasformazioni degli equilibri geopolitici, in cui l’incertezza economica si è affermata come elemento strutturale, siamo di fronte a un’evoluzione profonda degli scenari. Una trasformazione che richiede al sistema economico capacità di adattamento e una lettura sempre più dinamica dei mercati. Fiera Milano consolida il proprio ruolo di piattaforma abilitante a supporto della crescita economica e sociale delle imprese, contribuendo al rafforzamento della competitività e dell’internazionalità delle filiere. Grazie alla capacità di connettere operatori e mercati a livello globale, continuiamo ad affiancare aziende e territori – da Milano alla Lombardia, fino all’intero Paese – contribuendo a generare valore diffuso e duraturo”.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: “Questo nuovo mandato rappresenta per Fiera Milano una fase di consolidamento e ulteriore sviluppo, fondata su basi solide e su risultati che ci consentono di proseguire con determinazione lungo il percorso di crescita intrapreso. Nella seconda parte dell’anno presenteremo il nuovo Piano Strategico, che definirà le direttrici di evoluzione del sistema fieristico e congressuale del Gruppo, rafforzandone il posizionamento internazionale e la capacità di generare valore nel lungo periodo. In questo quadro, continueremo a investire nell’evoluzione del portafoglio manifestazioni, nell’innovazione dei format e nell’integrazione di soluzioni digitali, con l’obiettivo di sostenere la crescita del Gruppo e dei suoi stakeholder, promuovendo al contempo uno sviluppo sostenibile, inclusivo e orientato alla creazione di opportunità di business e networking lungo l’intero arco di Piano”.

L’Assemblea ha approvato, inoltre, il Bilancio al 31 dicembre 2025 della Capogruppo Fiera Milano S.p.A. che registra Ricavi pari a 289,4 milioni di euro (207,3 milioni di euro nel 2024), un EBITDA di 94,8 milioni di euro ed un risultato netto di 44,4 milioni di euro. L’Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario lordo di Euro 0,25 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, a valere sull’ammontare dell’utile dell’esercizio 2025; Nel corso dell’Assemblea è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, che si è chiuso con Ricavi pari a 379,9 milioni di euro rispetto ai 273,2 milioni del 2024, registrando un EBITDA pari a 131,5 milioni di euro, rispetto ai 83,6 del 2024. Il risultato netto al 31 dicembre 2025 ammonta a 50,8 milioni di euro (in crescita di 31,6 milioni di euro rispetto a 19,1 milioni di euro nel 2024).

– Foto ufficio stampa Fiera Milano –

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