BARI (ITALPRESS) – Il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli ha incontrato nel Centro direzionale della Fiera del Levante l’ambasciatrice della Slovacchia in Italia Karla Wursterova. Dopo il saluto di benvenuto il colloquio si è incentrato sulle future collaborazioni che si svilupperanno attraverso un progetto non solo di connessione culturale ma anche commerciale tra la Nuova Fiera del Levante e la Repubblica Slovacca.

La visita è stata l’occasione per il presidente Frulli di illustrare il format della Galleria delle Nazioni in grado di importare ed esportare culture ed aziende. Tre saranno gli obiettivi: il primo basato sullo sviluppo della connessione culturale dei paesi interessati coinvolgendo gli ambasciatori ed aprendo tavoli di concertazione; il secondo fondato su un nuovo modo di incentivare la presenza delle aziende dei paesi che vogliono venire alla Fiera del Levante a presentare i loro prodotti e servizi; il terzo basato sulla promozione delle nostre attività congressuali e fieristiche nei paesi oltre confine.

Per questo a breve sarà firmato un protocollo d’intesa tra la Nuova Fiera del Levante e la Slovacchia. A tale proposito l’ambasciatrice Wursterova ha invitato il presidente Frulli a partecipare il prossimo agosto alla Fiera di Nitra.

“Ringrazio molto l’Ambasciatrice Wusterova per la sua visita alla Fiera del Levante – ha commentato Frulli. Insieme, la Nuova Fiera del Levante e la Repubblica Slovacca, possono sviluppare importanti collaborazioni di natura economica ma anche interscambi culturali. In linea con la mission della Fiera il nostro obiettivo deve essere quello di realizzare occasioni che siano da impulso allo sviluppo e alla crescita economica, sociale e culturale. Per fare questo è importante però passare dall’internazionalizzazione, processo fondamentale per lo sviluppo della Nuova Fiera del Levante”.

All’incontro alla Fiera del Levante erano presenti anche Salvatore Chionno e Piersante Morandini.

– Foto: ufficio stampa Fiera del Levante –

