BARI (ITALPRESS) – Il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli ha incontrato stamane alla Fiera del Levante l’Ambasciatrice della Repubblica d’Armenia in Italia Tsovinar Hambardzumyan.

Dopo il saluto di benvenuto il colloquio si è incentrato sulle future collaborazioni che si svilupperanno all’insegna delle secolari relazioni istituzionali, culturali ed economiche tra la città di Bari e la Repubblica d’Armenia anche in vista della prossima Campionaria (28 settembre – 6 ottobre 2024).

L’incontro si è concluso con il tradizionale scambio di doni. Il presidente Frulli ha donato una targa che rappresenta la Caravella simbolo della Fiera del Levante.

La visita dell’Ambasciatrice è stata l’occasione per partecipare insieme al presidente Frulli alla Tavola Rotonda “Armenia e Terra di Bari”. L’incontro, promosso dalla Fondazione Nikolaos, ha avuto come obiettivo il confronto sui rapporti Puglia-Armenia e su quelle che saranno le prospettive di sviluppo future volto ad implementare i settori dell’agroalimentare, del turismo, del tessile-manifatturiero e delle industrie ad alta tecnologia.

