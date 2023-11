BARI (ITALPRESS) – Il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli ha incontrato oggi, nel Centro Congressi del quartiere fieristico i consoli di Puglia, Basilicata e Molise per presentare e condividere il nuovo format della Galleria delle Nazioni.

Il nuovo concept intende facilitare la cooperazione tra le Nazioni e le imprese tramite le associazioni di categoria, le ambasciate e i corpi consolari.

A tale proposito sarà dedicata un’area che ospiterà i Paesi aderenti con le loro delegazioni, le istituzioni del territorio, ICE, SIMEST, SACE, Camera di Commercio, Ministero degli Esteri, banche e Università per promuovere attività di convegni e congressi e far conoscere le dinamiche dei Paesi che ospitiamo. Al contrario sarà l’occasione per loro di conoscere quello che noi facciamo.

“Con questo contenitore, in un’ottica di una visione allargata ed internazionale, sarà possibile promuovere l’attività di Nuova Fiera del Levante presso le fiere organizzate nei Paesi confinanti e incentivare la promozione dei nostri prodotti all’estero – ha affermato il presidente Frulli. Per raggiungere tale obiettivo è strategico il coinvolgimento diretto del Corpo Consolare del nostro territorio che siamo certi potrà dare un importante contributo per la realizzazione della nuova piattaforma”.

Soddisfazione ha espresso anche il segretario generale del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise e Console del Regno dei Paesi Bassi, Massimo Salomone. “Il progetto di rilanciare il format della Galleria delle Nazioni ha affascinato tutti i colleghi Consoli presenti all’incontro voluto del presidente Frulli. Peraltro abbiamo apprezzato la voglia di collaborare e fare squadra fattivamente per coinvolgere le nostre Ambasciate e in particolare gli addetti economici e commerciali, le Camere di Commercio dei Paesi di invio e gli enti di promozione turistica, culturale e commerciale”.

Il progetto è in continuità con il protocollo d’intesa firmato dalla Regione Puglia, Camera di Commercio di Bari, Nuova Fiera del Levante e IEF (Italian Export Forum).

-foto ufficio stampa Fiera del Levante –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]