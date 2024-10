BARI (ITALPRESS) – “Quello di oggi è il naturale epilogo del lavoro di specializzazione all’interno della Campionaria del settore dell’arredamento. Abbiamo creato una figura di product manager esterna, che ci ha aiutato a costruire il lavoro e questo ci ha dato un’immagine diversa. Le aziende del settore e del territorio hanno così iniziato a capire che il nostro approccio era cambiato. Abbiamo coinvolto gli architetti internazionali, abbiamo solleticato quelli locali e gli ingegneri e abbiamo avuto riscontri sempre positivi, perchè non era mai successo che fossero coinvolti. L’aggregazione di figure professionali che ci aiutano a gestire meglio la vedo come il nuovo percorso che Nuova Fiera del Levante deve fare. Noi dobbiamo vedere con gli operatori, a partire dagli espositori che sono loro il cuore della Fiera, passando per tutte le figure professionali che hanno contribuito a questa crescita, ben vengano. I protocolli si firmano, sono delle belle iniziative, ma lo facciamo se si traducono in fatti”.

Così il presidente di Nuova Fiera del Levante ha commentato la firma del protocollo d’intesa tra la società e l’Ordine degli Architetti.

