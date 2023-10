Fidanza “Il sostegno all’Ucraina non deve venire meno”

BRUXELLES (ITALPRESS) - "C'è un problema per la sinistra con Fico, che appartiene alla famiglia dei socialisti europei". Lo ha detto l'eurodeputato di Fdi Carlo Fidanza, per la posizione del nuovo premier slovacco sulla necessità di continuare a fornire aiuti all'Ucraina da parte dell'Ue. "Bisognerà vedere quali saranno le sue politiche effettive, spero che non rimetterà in discussione questo punto", ha aggiunto. xf4/ads/gtr