Fico “A breve nuova giunta regionale in Campania, non ci sono ritardi”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Siamo agli sgoccioli. A brevissimo avremo la nuova giunta regionale. Ora andrò a Santa Lucia e a breve la giunta sarà annunciata". Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico a margine della prima seduta del Consiglio Regionale. "Non ci sono ritardi - spiega Fico - perché la legge ci dice che dall'insediamento del Consiglio Regionale, che è oggi, possono passare fino a 10 giorni per l'insediamento della giunta e la nomina della giunta. Quindi siamo perfettamente nei tempi di legge e prendiamo il tempo giusto per far sì che ci sia la migliore giunta possibile". xm9/vbo/mca2