Fichera vince a Cassino e riapre la sfida nella Suzuki Rally Cup

ROMA (ITALPRESS) – Sembrava essere iniziato esattamente come gli ultimi round questo sesto appuntamento della Suzuki Rally Cup, con un Lorenzo Varesco subito in fuga e dietro tutti gli altri ad inseguire. Così però non è stato, perché già dalle prime prove speciali era chiaro che Giorgio Fichera e Giuseppe Barbera ne avevano eccome per insidiare il leader. Il duello a Cassino è iniziato già dalla prova televisiva, con l’esperto pilota siciliano che risolte le noie elettriche di inizio stagione ha cominciato a mettere pressione a Varesco, sempre affiancato da Nicolò Bottega. Prova dopo prova si è così arrivati alla power stage “Itri 2″, con entrambi i duellanti che spingevano al massimo per cercare di strappare i punti bonus, ma proprio in questa PS5 Varesco ha toccato la sua Suzuki Swift, cappottando ed alzando così bandiera bianca. A quel punto Fichera ha avuto strada libera e la giusta sicurezza per gestire la gara, difendendosi con tranquillità ed arrivando a Cassino dopo una gara magistrale con oltre 35” di vantaggio. Bottino pieno così per il siciliano, che con questa prima vittoria stagionale ora si avvicina in classifica proprio a Varesco e lancia la caccia finale alla Suzuki Rally Cup 2025.

Gara ottimale, che ha permesso di ritrovare sicurezza soprattutto in prove così veloci ed insidiose quella del giovane leader under25 Jean Claude Vallino, navigato da Sandro Sanesi. Anche lui su una Suzuki Swift Sport Hybrid ha ritrovato ritmo e velocità dopo l’uscita subita al Rally Due Valli, vincendo 4 prove e portando a casa un pesantissimo 2° posto. La classifica infatti ora, tenendo conto del ritiro di Varesco rimasto a quota 114 punti, vede Fichera in agguato a 111 e Vallino subito dietro a 109, per un finale di stagione da cardiopalma che andrà in scena a Sanremo. Chi vincerà sarà campione.

Attenzione però che anche l’equipaggio della famiglia Vitali, composto da Stefano e Maurizio, non è tanto distante, ed anzi si è avvicinato a 96 lunghezze. Per loro infatti a Cassino oltre a tempi di rilievo è arrivato anche il terzo podio stagionale, prova di una costanza invidiabile che potrà essere utile per il finale di stagione. Obiettivo centrato infine per il giovane Andrea La Cola, navigato da Antonello Moncada, che avendo portato a termine la gara ha praticamente ipotecato la Suzuki Rally Cup, classifica delle “Racing Start” 2025, volando a quota 100 punti. Solo la matematica tiene ancora in ballo i suoi sfidanti, ma a Sanremo La Cola potrà festeggiare questo primo successo in carriera.

