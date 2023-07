Fichera “Italscherma può fare grande Mondiale”

MILANO (ITALPRESS) - "Ci siamo, abbiamo iniziato questo percorso due anni e mezzo fa, abbiamo lavorato per far sì che questo fosse il momento più bello per gli atleti". Lo ha detto Marco Fichera, presidente del Comitato Organizzatore dei Mondiali di scherma di Milano. pia/glb/gtr