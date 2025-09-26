Ficarra & Picone tornano su Netflix con la nuova serie “Sicilia Express”

ROMA (ITALPRESS) – Ficarra & Picone sono pronti a tornare con Sicilia Express, la nuova serie comedy in 5 episodi scritta, diretta e interpretata dal celebre duo siciliano, in arrivo dal 5 dicembre, solo su Netflix.

Sicilia Express è una serie comedy che racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite… ma non necessariamente in meglio.

Nel cast, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, anche Katia Follesa e Barbara Tabita. Prodotta da Tramp Limited, la serie è scritta – oltre che da Ficarra & Picone – da Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

ITALPRESS

