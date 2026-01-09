TORINO (ITALPRESS) – FIAT presenta il nuovo QUBO L, progettato per soddisfare le diverse esigenze delle famiglie di oggi. Con una combinazione di praticità, flessibilità e prestazioni, il QUBO L offre una soluzione unica per la vita in famiglia, la vita in città e le avventure all’aria aperta. Disponibile in due versioni, una a 5 posti (4,40 m) e una a 7 posti (4,75 m), la versione a 7 posti offre tre sedili singolarmente regolabili nella seconda fila e due sedili estraibili nella terza fila, con 144 possibili combinazioni di seduta. Offre inoltre 27 vani portaoggetti e una profondità di carico fino a 3 metri grazie al sedile del passeggero anteriore abbattibile, ideale per trasportare oggetti lunghi o ingombranti. Il QUBO L sarà disponibile in tre allestimenti: POP, ICON e LA PRIMA e, in termini di palette colori, sarà disponibile nei colori Bianco Gelato, Nero Cinema, (RED), Verde Foresta e Blu Riviera.

Disponibile con cambio automatico Diesel da 130 CV o manuale Diesel da 100 CV o 130 CV, oltre un’opzione benzina da 110CV, il QUBO L offre una gamma di opzioni per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Con un’autonomia fino a 900 km con un pieno di carburante, il QUBO L è adatto per i viaggi a lunga percorrenza e anche per gli spostamenti urbani. Inoltre, è disponibile una variante elettrica da 136 CV per la versione a 5 posti.

Il QUBO L è un veicolo pratico, progettato anche per supportare uno stile di vita attivo. Il Magic Window, insieme al tetto in vetro multiuso Magic Top, consente di accedere al vano portaoggetti o di prelevare oggetti dal ripiano portaoggetti senza aprire il portellone posteriore, offrendo una sensazione di apertura e luce naturale. Inoltre, il Grip Control migliora la capacità del veicolo di gestire diverse condizioni di guida. Regolando la risposta del motore e ottimizzando la trazione, questa funzione garantisce maggiore stabilità e controllo, consentendo di guidare con sicurezza su sentieri fangosi, strade innevate o ghiaia. Infine, l’ampio portellone posteriore semplifica notevolmente il carico e lo scarico di attrezzature ingombranti, che si tratti di attrezzatura da campeggio, attrezzature sportive o bagagli per la famiglia.

Il nuovo modello FIAT arriverà negli showroom italiani da aprile 2026.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).