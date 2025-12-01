Fiat e Fiat Professional guidano il mercato italiano

TORINO (ITALPRESS) – Fiat e Fiat Professional a novembre si riconfermano alla guida del mercato italiano delle vetture e in quello dei veicoli commerciali, infatti, in base all’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, hanno fatto registrare 14.701 immatricolazioni pari a una quota complessiva del 11,3% in crescita di 1,9 punti percentuali pari a oltre 2.500 immatricolazioni in più rispetto a novembre dello scorso anno.

Nel mercato delle vetture Fiat guida il mercato da undici mesi consecutivamente con 10.849 immatricolazioni pari a 8,7% di quota a novembre in crescita di 1,8 punti percentuali rispetto a novembre dello scorso anno. Anche nel risultato cumulato dei primi 11 mesi dell’anno si consolida la leadership con il 11,3% di quota pari a 180.436 immatricolazioni in crescita di 0,4 punti rispetto all’analogo periodo dello scorso anno.

Fiat ha mantenuto un altro punto fermo come il primato della vettura più venduta in Italia, la Pandina Hybrid, con 6.832 immatricolazioni. Nel corso dei prossimi mesi Pandina verrà affiancata dalla Nuova 500 Hybrid.

Fiat si conferma anche a novembre, leader della micromobilità con la crescita costante di Topolino che ha consolidato la prima posizione nel mercato dei quadricicli elettrici con oltre il 40% di quota di mercato.

Nel mercato dei veicoli commerciali, Fiat Professional è stato il brand più venduto in Italia a novembre con 3.852 immatricolazioni pari al 24,3% di quota di mercato, in crescita di 2,8 punti percentuali rispetto a novembre dello scorso anno. Fiat Professional Ducato è il veicolo commerciale più venduto in Italia con 1.614 immatricolazioni pari al 26% di quota nel segmento. Doblò van si conferma il punto di riferimento nel segmento dei van compatti con una quota del 40% pari a 1.600 immatricolazioni.

