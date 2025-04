Fiat, al via ordini versioni business Grande Panda Hybrid e 600 Hybrid

TORINO (ITALPRESS) – Fiat annuncia l’apertura degli ordini per le nuove versioni business di Grande Panda Hybrid e 600 Hybrid, due vetture pensate per rispondere alle necessità di aziende e professionisti. Con una gamma di dotazioni specifiche, infatti, queste versioni rappresentano una soluzione ottimale e conveniente per la clientela business, per la quale sono previste formule di noleggio a lungo termine.

Entrambe le versioni ibride sono equipaggiate con un motore turbo da 1,2 litri da 110 CV, una batteria Li-ion da 48 volt e una trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, che include il motore elettrico da 21 kW, l’inverter e l’unità centrale della trasmissione. Tutti questi componenti lavorano in sinergia, assicurando massima efficienza e affidabilità, oltre che un’esperienza di guida estremamente fluida e, in alcune condizioni, anche la mobilità elettrica.

Le versioni business di Grande Panda Hybrid e 600 Hybrid offrono un livello di semplicità estremo: con soli due pedali, infatti, garantiscono un’esperienza di guida rilassata e senza sforzo, particolarmente adatta alla mobilità aziendale di tutti i giorni, riducendo lo stress alla guida e ottimizzando consumi ed emissioni.

La nuova Grande Panda Hybrid business nasce dalla versione Icon, integrando ulteriori contenuti per offrire il massimo della connettività e del comfort. Pensata per i professionisti e le flotte aziendali, questa versione si distingue per una dotazione tecnologica all’avanguardia e un design moderno ed esclusivo.

Basata sulla versione 600 Hybrid da 110 CV, la nuova versione business è la soluzione perfetta per chi cerca un’auto efficiente, spaziosa e tecnologicamente avanzata. Grazie alla sua versatilità, alla ricca dotazione di seri e al suo motore performante, la 600 Hybrid business rappresenta una soluzione vincente per ogni esigenza professionale, aggiungendo i contenuti del Pack Comfort, studiati per offrire il massimo della praticità e del comfort di guida.

Il listino prezzi chiavi in mano parte da 21.650 euro per la Grande Panda Hybrid business che prevede una formula di noleggio a lungo termine con un canone di 129 euro per 48 mesi e un anticipo di 6.899 euro. Il listino prezzi chiavi in mano parte da 27.200 euro per 600 Hybrid business che prevede una formula di noleggio a lungo termine con un canone di 129 euro per 48 mesi e un anticipo di 8.199 euro.

