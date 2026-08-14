Fiamme sul monte Goi nel Comasco, evacuate alcune famiglie

COMO (ITALPRESS) – Non si spengono le fiamme nel Comasco, dove da ieri sono impegnati canadair, elicotteri, mezzi dei vigili del fuoco e centinaia di uomini e volontari nel tentativo di spegnere i roghi ancora accesi. Nella notte sono state evacuate alcune famiglie del quartiere Muggiò, a Como, a causa dell’incendio sul Monte Goi.

Per tutta la notte hanno operato 100 unità del Corpo nazionale per le attività di contenimento delle fiamme, presidio delle aree abitate e di infrastrutture. Sul posto sono stati inviati rinforzi anche dai vicini comandi lombardi, oltre che da Liguria, Emilia Romagna e Veneto.

– foto da video X Vigili del Fuoco –

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