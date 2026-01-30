Fiaip continua l’azione a contrasto dell’abusivismo nell’intermediazione immobiliare

ROMA (ITALPRESS) – Dalla costituzione della delega Legalità, Tutela e Contrasto all’Abusivismo, avvenuta nello scorso mese di ottobre, FIAIP ha già trasmesso sei segnalazioni formali a diverse Camere di Commercio per ipotesi di esercizio abusivo della professione di agente immobiliare.

Si tratta di un’attività concreta e puntuale, svolta nel pieno rispetto delle istituzioni competenti, che conferma la volontà della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali di passare dalle dichiarazioni di principio ai fatti.

Il contrasto all’abusivismo nell’intermediazione immobiliare non è una battaglia corporativa, ma un’azione di tutela del mercato, dei cittadini e dei professionisti regolarmente abilitati, che operano ogni giorno nel rispetto delle regole. La difesa della professione passa da qui: dal rispetto delle norme, dalla trasparenza e dalla responsabilità

FIAIP continuerà a collaborare attivamente con le Camere di Commercio e con tutti gli enti preposti ai controlli, affinché la legalità non resti un concetto astratto ma diventi una pratica quotidiana, verificabile e misurabile.

«Mi ritengo – dichiara il Vice Presidente Nazionale Marco Pusceddu, responsabile del settore Legalità, Tutela e Antiabusivismo – soddisfatto di come l’Ufficio sta affrontando questa prima fase. Gli esposti trasmessi alle Camere di Commercio ci confermano che il fenomeno può essere contrastato, e noi continueremo con determinazione la lotta contro l’abusivismo e contro tutti coloro che esercitano questa professione in modo scorretto, arrecando danno sia ai clienti sia all’intero sistema. Il 27 gennaio abbiamo incontrato i delegati regionali per impostare insieme una linea guida condivisa che indichi la modalità per arrivare a segnalazioni concrete ed efficaci.»

L’incontro con i delegati regionali ha rappresentato un passaggio fondamentale per strutturare un metodo di lavoro uniforme su tutto il territorio nazionale, rafforzando il coordinamento e rendendo ancora più incisiva l’azione di tutela della legalità e della correttezza professionale.

“Come Federazione – dichiara il Presidente Nazionale FIAIP Fabrizio Segalerba – abbiamo sempre il dovere di difendere la professionalità degli agenti immobiliari che operano nel rispetto delle regole e, allo stesso tempo, di segnalare con fermezza ogni comportamento scorretto che danneggia i consumatori e altera la concorrenza”.

