Fiaip, comparto locazioni brevi in espansione trainato dai Giochi di Milano-Cortina

ROMA (ITALPRESS) – “Il turismo è un’infrastruttura permanente che genera valore trasversale nell’ambito della cultura, dei servizi, dei trasporti, della ristorazione e dell’immobiliare”. Così il presidente della Fiaip, Fabrizio Segalerba, alla presentazione del report Monitora Italia Turistico, alla Camera, sul mercato delle locazioni turistiche che si conferma nel 2025 un settore strategico per la crescita dell’economia.

Secondo le previsioni del Centro Studi Fiaip, nella prossima stagione invernale ci sarà un’ulteriore crescita, sostenuta anche dall’ampliamento dell’offerta ricettiva legata alle locazioni brevi in vista dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina. Dal report emerge che nel mercato delle seconde case, la media annuale si attesta intorno al 31% del totale delle transazioni residenziali. Solo il 25% delle seconde case acquistate in località turistiche sono destinate a locazioni. La quota prevalente degli investimenti riguarda immobili acquistati per uso personale o familiare, configurandosi come vere e proprie seconde case a uso turistico e in piccola percentuale acquistate da lavoratori stagionali.

Permangono negli acquirenti i timori generati da politiche comunali “ostative”, dall’incertezza sulla fiscalità immobiliare e dai limiti e divieti posti contro questo comparto. “In un momento in cui servono nuove politiche abitative per rispondere a un’emergenza crescente, colpire ancora una volta la casa con aumenti delle tasse sugli immobili significa indebolire famiglie, risparmiatori e operatori del settore immobiliare”, ha sottolineato Segalerba.

Il settore delle locazioni brevi ha registrato un segnale positivo in Italia quest’anno. La stagione estiva 2025, rispetto al 2024, ha registrato un +2% di numero di contratti di locazioni con finalità turistiche, mentre nei primi 8 mesi dell’anno ha registrato un valore delle prenotazioni di oltre 8,2 miliardi. Se si considerano i riflessi sulla ristorazione, i trasporti, la cultura e lo shopping, l’impatto sul Pil vale altri 32,9 miliardi. Il settore inoltre impiega 30mila operatori e, se si considera anche l’indotto, il bilancio sale a 150 mila posti di lavoro.

Per quanto attiene i rendimenti medi delle locazioni turistiche, nell’estate 2025 sono stati da un 6% a un 8% con una redditività mediamente più vantaggiosa rispetto alla locazione ordinaria. Per il 2026 si stima un aumento delle locazioni brevi a uso turistico legato alla crescita di visitatori. La Fiaip prevede un aumento del 10% delle locazioni a uso turistico e di un 12% di presenze turistiche nella sola stagione invernale 2025/2026. Le Olimpiadi invernali Milano Cortina si confermano, inoltre, come traino e volano per lo sviluppo turistico e immobiliare per il 2026.

“Dalla stagione estiva emergono indicatori complessivamente positivi sulle presenze turistiche in Italia trainate soprattutto dagli stranieri. Si evidenzia un uso bilanciato di strutture alberghiere ed extra-alberghiere, sostenute da un’offerta ricettiva ampia e in espansione. L’impatto economico del comparto nel 2025 risulta molto elevato, confermando il turismo come uno dei principali motori della crescita nazionale. Il settore delle locazioni brevi svolge un ruolo decisivo nell’integrare la capacità ricettiva dei territori”, ha sottolineato Giuliana Taranto, vicepresidente della Fiaip con delega al settore turistico.

“Anche alla luce delle importanti modifiche normative che stiamo portando avanti, in primis il nuovo testo unico – ha dichiarato Erica Mazzetti (FI – PPE), è fondamentale confrontarsi con il settore immobiliare, anche con quello turistico, che rappresenta una spiccata leva economica e una fonte di sviluppo oltreché un incentivo alla rigenerazione urbana, sociale ed economica. Stiamo lavorando affinché il settore possa avere strumenti chiari e uniformi, che permettano di fare, con certezza e programmazione. Bisogna ascoltare di più gli imprenditori del settore e i professionisti, come gli agenti immobiliari, che fanno un lavoro indispensabile e di qualità, che richiede costante formazione e adeguamento a un mercato in costante evoluzione. È fondamentale l’incontro di oggi perché consente di chiarire, dati alla mano, le tendenze del settore e le sue potenzialità, che devono essere sfruttate e non frustrate. Da parte mia massimo impegno a costruire norme e strumenti, dal partenariato pubblico-privato in poi, che facilitino il dialogo e la cooperazione”.

