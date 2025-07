Fiaccolata per la pace a Firenze, Giani “Appello fondamentale”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Oggi il tema della pace è il tema fondamentale. Nella nostra società, nel nostro modo di essere, la pace è fondamentale quando vediamo cosa succede a Gaza, dove Netanyahu e il suo governo stanno compiendo dei crimini di guerra, cosa succede in Ucraina dove l’invasore Putin sta sempre più, incurante di quelli che sono gli appelli e anche le affermazioni di dialogo, schiacciando un popolo che lotta per la libertà e l’indipendenza, il popolo ucraino. Sempre più noi vediamo quello che accade in un mondo che sembra aprire focolai, pensate all’India, al Pakistan, dopo quello che abbiamo visto con l’Iran”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una fiaccolata per la pace, a cui ha preso parte a Firenze, organizzata dalla Cgil Toscana per sensibilizzare alla pace nei vari territori nel mondo che sono attualmente in conflitto. “Ecco che l’appello alla pace è fondamentale e io ringrazio la Cgil per il ruolo che in questo caso sta svolgendo di sensibilizzazione e risveglio delle coscienze” ha concluso Giani.

