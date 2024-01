Fi, Mulè “Esponenti siciliani devono avere ruoli di riferimento”

PALERMO (ITALPRESS) - "Forza Italia, che in Sicilia governa la Regione ed è alla guida dei maggiori Comuni, deve continuare a essere d’esempio, ma lo deve essere anche in maniera importante nella rappresentazione nazionale del partito, per cui è necessario che la Sicilia esprima a livello nazionale figure che siano di guida", sottolinea il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. xd8/ads