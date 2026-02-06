Home Video News Xinhua Festival delle lanterne a Guangzhou apre festeggiamenti per Capodanno cinese
Festival delle lanterne a Guangzhou apre festeggiamenti per Capodanno cinese
Il Festival delle lanterne dell'Area della Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao 2026 è pronto a illuminare Nansha, nel sud della Cina, a Guangzhou. Esteso su oltre 53 ettari con un percorso principale di 2,5 km, il festival aprirà il 10 febbraio e proseguirà fino al 10 maggio. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)