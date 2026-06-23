Festino Santa Rosalia, Cannella “Fa ormai parte della mia storia e di Palermo”

ROMA (ITALPRESS) - “Da assessore alla Cultura ho organizzato l’edizione del 400^ e 401^ Festino di Santa Rosalia, due edizioni storiche che hanno ricordato il dilagare della peste, il miracolo e il ritrovamento delle spoglie mortali. Questo, ma non soltanto, hanno portato fortuna o forse Santa Rosalia mi ha assistito e due mesi fa sono stato chiamato da Giorgia Meloni a ricoprire l’incarico di Sottosegretario alla Cultura, incarico che svolgo con passione e con il cuore rivolto verso la mia città”. Lo afferma il sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, in occasione della presentazione del 402^ Festino di Santa Rosalia che si svolgerà il 14 luglio a Palermo. gsl