Ferrovie, nuovo Digital Audit di Arcadia: online prevale il sentiment positivo

ROMA (ITALPRESS) – “Cosa pensano gli italiani online del trasporto ferroviario”. Questo il tema al centro del nuovo Digital Audit di Arcadia. L’analisi del parlato digitale degli italiani online negli ultimi 30 giorni consente di indagare e comprendere la pluralità delle conversazioni sviluppatesi a partire da tre parole chiave: Treno, Ferrovie e Frecciarossa.

Nel periodo analizzato, il parlato digitale sul tema del trasporto ferroviario ha generato complessivamente oltre 2,1 milioni di interazioni. Il principale picco di conversazioni è stato registrato tra il 19 e il 21 giugno. L’analisi del sentiment, che misura la reazione degli utenti che hanno interagito in modo esplicito con le tre parole chiave della ricerca, evidenzia una prevalenza di contenuti a connotazione positiva. Il sentiment positivo supera infatti il 52% delle interazioni censite. Nel dettaglio Positivo 52.8% e Negativo 47.2%.

Tra i 20 termini composti da due parole più frequentemente associati alle tre keyword della ricerca, Alta Velocità occupa il primo posto. È significativo che tra i termini più ricorrenti non compaia alcun riferimento ai ritardi, segno di un dibattito orientato prevalentemente verso altri aspetti del trasporto ferroviario.

Questa la classifica completa: Alta Velocità, Rete Ferroviaria, Amministratore Delegato, Ferroviaria Italiana, Trasporto Pubblico, Trasporto Ferroviario, Treni Regionali, Linea Ferroviaria, Traffico Ferroviario, Mauro Moretti, Matteo Salvini, Milano Centrale, Regione Lombardia, Aria Condizionata, Regione Puglia, Intelligenza Artificiale, Centro Storico, Santa Maria, Protezione Civile, Nuova Fase. L’analisi delle conversazioni che hanno generato il maggiore livello di coinvolgimento evidenzia la presenza sia dei canali dei media tradizionali (legacy media), sia degli account istituzionali. La quota più consistente del parlato digitale si è sviluppata su Instagram, che si conferma la principale piattaforma di discussione sul tema.

L’analisi degli utenti che hanno interagito con le tre parole chiave evidenzia una prevalenza del pubblico maschile. Fa eccezione la keyword “treno”, che mostra un maggiore equilibrio tra uomini e donne.

Anche il dato anagrafico è significativo: nelle conversazioni generate dalla keyword “treno”, il 29,4% degli utenti ha un’età compresa tra i 18 e i 24 anni. Infine, con la keyword “Frecciarossa” la quota di parlato in lingua italiana si riduce sensibilmente, passando dal 95% al 79%, a conferma della forte presenza di utenti stranieri, in particolare turisti che viaggiano in Italia in treno.

-Foto grafico Arcadia-

(ITALPRESS).