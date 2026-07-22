Revisione del codice della strada, Salvini avvia al MIT il confronto con associazioni e categorie

ROMA (ITALPRESS) – Al via al MIT il confronto sulla revisione del Codice della strada. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha presieduto la consultazione pubblica con le principali associazioni e i soggetti rappresentativi dei settori interessati. L’incontro apre la fase di raccolta dei contributi per l’aggiornamento della normativa.

Ai partecipanti sono state illustrate le modalità per presentare osservazioni e proposte puntuali, con l’obiettivo di costruire un Codice più chiaro ed efficace, ispirato ad obiettivi di semplificazione e digitalizzazione, capace di perseguire e attuare il diritto di mobilità nel rispetto della sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Tra i punti salienti del nuovo codice su cui si è dibattuto, l’abbassamento a 17 anni del limite di età per il conseguimento della patente B e C, la sicurezza di tutti gli utenti vulnerabili. A tal proposito, i contrassegni dei monopattini elettrici rilasciati alla fine di giugno, ammontano a 160.000, mentre quelli in consegna sono circa 20mila.

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