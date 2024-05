ROMA (ITALPRESS) – “Auspichiamo che le future generazioni possano essere al centro della rivoluzione economica e sociale, in considerazione dell’importante voto a cui siamo chiamati l’8 e il 9 giugno, in termini di nuove linee guida sulla politica nella nuova legislatura europea”. Lo ha detto Gabriele Ferrieri, presidente dell’Angi, l’Associazione nazionale giovani innovatori, in un’intervista all’Italpress.

Sabato 4 giugno a Milano si terrà la terza edizione dello Young Innovators Business Forum. “E’ una delle nostre più importanti iniziative dell’anno. La terza edizione evidenzia l’importanza della sfida sulla rivoluzione economica e digitale. Abbiamo radunato alcuni dei più importanti esponenti della società civile e della classe dirigente per costruire un percorso valoriale che sia legato anche al nostro manifesto per un’Italia competitiva”, ha sottolineato Ferrieri, ricordando che il documento “evidenzia una serie di punti ed è destinato al governo Meloni e ai partner europei” in modo da rappresentare un “sostegno” per “indirizzare una nuova politica industriale che possa essere di supporto alla ricerca, ai giovani e alle imprese. Una giornata – ha affermato – che ospiteremo nella prestigiosa cornice dell’auditorium Testori in collaborazione con gli uffici del Parlamento europeo in Italia e il supporto istituzionale della Regione Lombardia. Si alterneranno istituzioni e numerosi partner, dal Parlamento europeo all’agenzia Enea al Cnr, la Regione Lombardia e il Comune di Milano, al fianco delle principali associazioni di categoria e attraverso la voce di grandi aziende, opinion leader e tante startup che evidenziano al meglio i giovani e il talento che l’Italia rappresenta e che come giovani innovatori vogliamo valorizzare”. Tra le sfide, quindi, c’è quella di “promuovere la formazione legata ai contesti di educazione al digitale nelle scuole primarie e secondarie e non soltanto per il mondo universitario”, ha affermato. “E’ fondamentale creare nuove professioni per il futuro anche cercando di colmare il divario di competenze, che le imprese cercano e che non sempre trovano” e poi “l’importanza di promuovere la ricerca e lo sviluppo per le imprese perchè – ha spiegato – questa bassa propensione al rischio e agli investimenti sta creando un gap con gli altri Stati membri dell’Ue. Una visione di maggiore inclusione per la valorizzazione dell’empowerment femminile, per la leadership che i giovani devono avere nel contesto delle imprese e della pubblica amministrazione e soprattutto una visione sistemica in cui ci possono essere incentivi per il trasferimento tecnologico perchè se siamo primi in termini di pubblicazioni scientifiche nel mondo dell’università, siamo gli ultimi quando queste tecnologie devono essere applicate nell’economia reale”. Per Ferrieri “i giovani devono essere al centro della sfida che da un lato deve vedere il supporto a una nuova politica industriale e dall’altro democratizzare gli strumenti tecnologici tra cui anche il ruolo dell’intelligenza artificiale, che sarà un comune denominatore per la sfida sulle nuove tecnologie del futuro. Auspichiamo – ha concluso – che i giovani siano protagonisti di questa sfida e come Angi cerchiamo di dare voce a queste istanze”.

(ITALPRESS).

– Foto: Italpress –

