Energia, Orsini “L’Italia deve fare i compiti a casa”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "Non è da oggi che il nostro Paese, e ancor di più le Isole, scontano il prezzo dell'Energia. Noi abbiamo chiesto di sforare il patto di stabilità e fare più debito pubblico europeo, credo che non si possa lasciare indietro nessuno. In Italia abbiamo bisogno di mettere il più possibile a terra le rinnovabili, perché anche l'Italia deve fare i compiti a casa e tra le regioni in cui serve metterle a terra abbiamo Sardegna, Sicilia e Calabria, tante regioni che possono dare un aiuto ad abbassare il costo dell'energia". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, oggi a Cagliari per una conferenza sull'Europa insieme all'ex presidente del Consiglio Enrico Letta e alla governatrice sarda Alessandra Todde. xd4/tvi/mca2