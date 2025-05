Ferrari partecipa al Motor Valley Fest 2025

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Manca poco alla partenza del Motor Valley Fest 2025, evento celebrativo di aziende e marchi che contribuiscono da decenni a creare la leggenda del distretto dei motori emiliano-romagnolo. Il Fest, in programma da giovedì 5 a domenica 8 giugno a Modena, città Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, racchiude le eccellenze motoristiche della Terra dei Motori unendole alle ricchezze enogastronomiche del territorio.

Ferrari presenzierà con un buon numero di interventi e iniziative dedicate, nonchè con l’esposizione della sua attuale gamma. Per quanto riguarda il lato convegnistico di Motor Valley Fest, spicca la presenza di Benedetto Vigna (Ferrari Chief Executive Officer) al Top Table del convegno inaugurale di giovedì 5 che si terrà presso il Teatro Storchi alle 9.00. Sempre di giovedì, alle ore 16.30, sarà la volta di Flavio Manzoni (Ferrari Chief Design Officer), tra i protagonisti della tavola rotonda “Designing the future: innovazione, tecnologia e sostenibilità nel mondo delle vetture high-performance” al Complesso San Paolo.

Il giorno seguente, venerdì 6, nella stessa location si terranno tre momenti aperti al pubblico che vedranno la presenza di persone Ferrari, vale a dire il talk sulle vetture d’epoca alle 09.00 (Andrea Modena, Head of Ferrari Classiche); l’incontro “L’esperienza del lusso: oltre il prodotto, dentro il brand” alle 11.00 (Paige Hope, Head of Ferrari Global Operational Marketing); e la tavola rotonda “Virtual racing revolution: opportunità, inclusività e innovazione nell’e-racing” alle 14.00 (Tiziana Mecozzi, Scuderia Ferrari eSports Manager).

Alle 11.00 di venerdì 6 giugno, presso il Motor Valley Accelerator, si terrà invece “Sfide e strategie per formare, attrarre e trattenere i talenti del futuro”, nel quale interverrà Nicola Sotira (Head of Industrial HR). Non mancherà infine il consueto appuntamento con il Talent Talk “Ferrari, Valori e Carriere” in cui studenti universitari e post-universitari riceveranno informazioni sulle connessioni tra alta formazione e mondo del lavoro proposte dalla Casa di Maranello, che avrà luogo giovedì 5 giugno alle 14.30 al Teatro del Collegio di San Carlo (con Chiara Gorta, HR Specialist University Partnerships).

In Piazza Roma, nel cuore della città, l’esposizione Best of Motor Valley vedrà tra i protagonisti la F80, sesta supercar del Cavallino Rampante il cui telaio in fibra di carbonio ospita un motopropulsore ibrido da 1200 cv, 900 dei quali provengono dal motore V6 di derivazione 499P. Nella splendida cornice del Museo Enzo Ferrari il pubblico potrà invece ammirare, solo per questo fine settimana, la Ferrari Roma, la Ferrari Roma Spider, la Ferrari Purosangue, la 296 GTB, la 296 GTS, la 12Cilindri e la 12Cilindri Spider. Il ricco programma al Museo Enzo Ferrari di Modena, aperto dalle 9.30 alle 19.00, prevede innanzitutto l’inaugurazione dell’esposizione fotografica temporanea dedicata alla Klemantaski Collection, una delle raccolte di fotografie racing più importanti al mondo scattate dal leggendario Louis Klemantaski. Sabato 7 alle 11.00, a titolo gratuito e su prenotazione per i soli visitatori del MEF, sarà possibile assistere al momento di incontro “Supercar Talks”, dedicato alla storia delle supercar del Cavallino Rampante, in cui interverranno Carlo Palazzani (Head of Pilot Design), Gianmarco Picardi (Ferrari Classiche Workshop Manager) e Matteo Turconi (Senior Product Marketing Manager) per portare il pubblico alla scoperta dei segreti di alcune delle vetture più iconiche della Casa di Maranello tra cui GTO, F40 e LaFerrari.

Sabato il MEF resterà aperto in via straordinaria fino alle 24.00, con visite guidate in italiano e inglese ogni ora dalle 19.30 alle 22.30 fino a esaurimento posti. Domenica 8, il Museo ospiterà a partire dalle 14.00 attività per bambini fino ai 12 anni (laboratori, caccia al tesoro) e consegnerà la locandina dedicata alla mostra “Supercars” a tutti i suoi visitatori. Sarà poi attivato un servizio di navetta gratuita tra il Museo Ferrari di Maranello e il MEF nelle giornate di venerdì, sabato e domenica per coloro che intendessero visitare entrambi i musei dedicati alla leggenda del Cavallino Rampante. A impreziosire ulteriormente il ricco programma di eventi e iniziative che si terranno al Museo Enzo Ferrari anche la speciale esposizione* della 499P del 2024, stagione conclusasi con la vittoria della 24 Ore di Le Mans.

Corse Clienti, infine, sarà protagonista di un momento nell’ambito delle iniziative aperte al pubblico in un palco allestito nella centralissima Piazza Roma. A partire dalle 15.00 di sabato 7 giugno, Federica Santoro (Head of XX and Monoposto Heritage Programmes) parlerà dei programmi non competitivi per clienti sportivi Ferrari su un palco nel quale sarà esposta una meravigliosa FXX-K Evo.

