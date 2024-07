Fermato in auto a Trento con oltre 65 kg di droga

TRENTO (ITALPRESS) - I Finanzieri del Gruppo di Trento hanno sequestrato oltre 65 Kg di hashish, denaro contante per circa 8.700 euro ed arrestato una persona di nazionalità tunisina, trovato in possesso dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente. I militari delle Fiamme Gialle notavano nella zona nord della città un’auto con a bordo una persona che percorreva la strada statale 12 ad alta velocità. I finanzieri, dopo aver intimato l’alt, facevano quindi fermare l’autovettura nei pressi di un parcheggio, ove veniva richiesto al conducente di esibire i documenti; dal controllo delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, emergeva che il guidatore, un extracomunitario di 27 anni, era gravato da numerosi precedenti di polizia per reati di cessione di sostanze stupefacenti. tvi/gsl