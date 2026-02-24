Ferisce a coltellate il padre al culmine di una lite, 26enne arrestato in Brianza

MONZA – BRIANZA (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno arrestato un 26enne di origine egiziana, residente a Desio, per tentato omicidio ai danni del padre. I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una violenta lite in un’abitazione. Una familiare della vittima ha richiesto l’intervento, riferendo che il padre era stato ferito al culmine di un alterco. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto. Nel corso di una discussione, il giovane avrebbe impugnato un coltello a serramanico colpendo il genitore alla testa con alcuni fendenti.

L’arma è stata rinvenuta nell’abitazione e sottoposta a sequestro. La vittima è stata trasportata dal personale sanitario presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Desio, dove è stata medicata e successivamente dimessa. L’indagato, rimasto sul luogo dei fatti, è stato immediatamente bloccato e condotto presso gli uffici dell’Arma. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pm di turno, è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale. Il gip, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).