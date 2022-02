ORISTANO (ITALPRESS) – Femminicidio a Zeddiani, in provincia di Oristano. Un agricoltore ha ucciso la moglie al culmine di una lite nella loro abitazione. Poi, ha chiamato i carabinieri.

La vittima è una donna di 51 anni, originaria di Cabras. E’ stato lo stesso autore del delitto, di 52 anni, ad autodenunciarsi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe colpito la donna ripetutamente con un oggetto contundente, poi ha deciso di chiamare le forze dell’ordine per consegnarsi.

Il 52enne, di professione agricoltore, era separato dalla moglie ma i due vivevano nello stesso edificio in via Roma anche se in appartamenti distinti.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com