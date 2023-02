COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Manuel Feller al comando dopo la prima manche dello slalom maschile di Courchevel, valido per i Mondiali di sci alpino. L’austriaco, sceso con il tempo di 46″93, ha preceduto di 13 centesimi sia il greco Aj Ginnis che il norvegese Lucas Braathen, secondi ex aequo. Quarto Linus Strasser (47″07). Bene gli italiani, con Alex Vinatzer sesto in 47″37 e Tommaso Sala nono (47″64). Stefano Gross ha chiuso 17esimo, Tobias Kasslunger 25esimo. La seconda manche è in programma alle 13.30.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).