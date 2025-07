Fedriga “Friuli pronto a sostenere nuovi progetti sportivi del Cip”

TRIESTE(ITALPRESS) – “Lo sviluppo dello sport a tutti i livelli è una delle linee strategiche della nostra regione. Nel rispetto di questa visione continueremo a sostenere anche lo sport paralimpico che svolge una funzione essenziale per il benessere fisico e psicologico per tanti giovani e di tante persone. Siamo pronti ad affiancare i vertici regionali del Comitato italiano paralimpico nei nuovi progetti che vorranno realizzare in Friuli Venezia Giulia per allargare questo movimento che sta ottenendo risultati straordinari a livello nazionale e internazionale”.

Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante l’incontro con la delegazione del Friuli Venezia Giulia del Cip, guidata dalla presidente Maria Elisabetta Capasa. Nel corso del colloquio è emersa la volontà del Cip di potenziare le iniziative in favore delle discipline per le persone con disabilità, puntando in particolare sul multisport, in collaborazione con gli istituti scolastici, le università e il mondo dell’associazionismo.

Tra le finalità del Comitato, che opera in sinergia con l’Inail, anche i progetti di inclusione per aiutare le famiglie e mettere i giovani nelle condizioni di sviluppare il proprio talento.

“Oltre agli strumenti che la Regione ha già attivato per supportare concretamente lo sport paralimpico, possiamo pensare a nuove misure che possano essere utili per promuovere queste discipline e per agevolare un lavoro che è fondamentale per la crescita sociale della nostra comunità”, conclude Fedriga.

