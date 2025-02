ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver conquistato pubblico e critica al Festival di Sanremo 2025 con “Battito” (quarto posto in classifica) e un’interpretazione intensa di “Bella stronza” in duetto con Marco Masini (terzo posto nella serata delle cover), Fedez è pronto a tornare dal vivo con un appuntamento speciale. Il 19 settembre si esibirà all’Unipol Forum di Assago, celebrando i dieci anni dal suo primo concerto in quella venue.

L’evento segna un anniversario significativo nella sua carriera e rappresenta un’occasione per ripercorrere i momenti più importanti del suo percorso musicale. Un regalo per i fan più affezionati, per chi è sempre stato al suo fianco ma anche per chi si è ricreduto dopo l’incredibile performance sul palco dell’Ariston.

“E’ dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo” dichiara Fedez e aggiunge “Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perchè intorno c’eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perchè intorno ci siate ancora voi. E’ arrivato il momento di rincontrarci E’ arrivato il momento di tornare a casa. Forum. Dieci anni. Un palco al centro.”

Lo show, prodotto da Vivo Concerti, offrirà un viaggio attraverso i più grandi successi dell’artista, con una scaletta che spazierà dai brani storici fino alle ultime hit: un mix di energia, emozioni e sorprese. I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle 14 di martedì 18 febbraio su www.vivoconcerti.com.

