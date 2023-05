MILANO (ITALPRESS) – “Adesso ho degli impegni lavorativi, tra la serie e il brano che deve uscire. Poi c’è un progetto su cui ho lavorato per un anno e mezzo e che presenterò la settimana prossima. Voglio focalizzarmi su questo e non rovinare mesi o anni di lavoro”. Così Fedez in diretta su Instagram ha parlato della lunga assenza di Luis Sal dalla co-conduzione del suo podcast Muschio Selvaggio. Dopo la prossima settimana “l’intenzione è dare spiegazioni nel modo più corretto e trasparente possibile”, ha sottolineato Fedez. Il rapper ha assicurato: “Darò delle spiegazioni, perché è giusto così”. “Capisco – ha aggiunto – che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di Muschio Selvaggio non è stato dei migliori”.

