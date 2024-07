MILANO (ITALPRESS) – “Sono tipo dj Khaled quando dice “another one” ma con le emorragie interne”. Lo scrive Fedez pubblicando una storia sul suo profilo Instagram in cui posta la sua foto da un letto di ospedale dove è stato ricoverato. Subito dopo Fedez ha pubblicato un testo: “Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto per tutto lo schifo che ho accumulato”. “Pensare che l’ho scritta ieri notte”, aggiunge. Il rapper ha poi ringraziato l’equipe medica: “Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna”. Poi ha aggiunto: “E’ in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]