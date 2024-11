MILANO (ITALPRESS) – “L’appuntamento con il Salone del Mobile,Milano rappresenta l’apice di un percorso che, ogni anno, le aziende del legno-arredo intraprendono, per mantenere la leadership riconosciuta loro a livello mondiale. Per il nostro tessuto industriale, composto da una molteplicità di imprese anche di piccole e piccolissime dimensioni, la partecipazione al Salone del Mobile ha un valore strategico ineguagliabile, quale vetrina in grado di richiamare il mondo del design nel capoluogo lombardo. Un unicum assoluto di cui le nostre aziende sono motore propulsore e al tempo stesso, fruitore finale, perchè l’obiettivo primario della nostra fiera è consentire al design Made in Italy di continuare a esportare nel mondo, aprirsi a nuovi mercati e pesare sempre più sul manifatturiero italiano”. Così Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, intervenuto alla presentazione del Annual Report 2024 (Eco) Sistema Design Milano.

“Il forte legame con la città di Milano è una delle caratteristiche che hanno fatto grande il Salone del Mobile nel mondo. E questa capacità di integrare il business fieristico con eventi culturali ha fatto scuola, anche grazie a una città aperta e capace di valorizzare le sue eccellenze. Un’iniziativa come quella di oggi coglie perfettamente nel segno: mettere a sistema tutte le energie che sono direttamente o indirettamente coinvolte nella settimana più ricca e vivace di Milano. FederlegnoArredo è pronta a fare la propria parte affinchè il dialogo fra chi crea business e chi anima la città sia sempre più sinergico”, ha aggiunto. Feltrin ha poi ricordato come “il Salone del Mobile.Milano nacque da un gruppo di imprenditori illuminati che nel 1961, per promuovere le esportazioni italiane dell’industria dell’arredo, partorirono questa meravigliosa idea all’interno di FederlegnoArredo. La Federazione. nata nel 1945, l’anno prossimo festeggerà un traguardo davvero importante: 80 anni di storia in cui ogni imprenditore ha contribuito a far crescere un’intera filiera e allo stesso tempo ha contribuito a far crescere il Salone del Mobile.Milano. Gli 80 anni di storia della Federazione rappresentano la storia dei successi dei nostri imprenditori”, ha concluso.

