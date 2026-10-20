MILANO (ITALPRESS) – Un riconoscimento al coraggio, alla professionalità e al senso del dovere di chi ogni giorno è in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini. Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha ricevuto e premiato questa mattina nel suo ufficio a Palazzo Pirelli Angelo De Simone, primo dirigente della Polizia di Stato e responsabile del Commissariato Garibaldi-Venezia di Milano, ferito alla testa da un sampietrino durante gli scontri di sabato scorso in piazza Duomo. “Quello che è accaduto a Milano è inaccettabile- ha sottolineato il Presidente Romani – ed esprimo la mia piena solidarietà ad Angelo De Simone e a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che ogni giorno lavorano per proteggere i cittadini, spesso esponendosi a rischi enormi. La sua immagine, ferito ma ancora al proprio posto, racconta meglio di tante parole cosa significhino senso del dovere e responsabilità verso lo Stato. Con questo riconoscimento voglio esprimergli la gratitudine delle istituzioni e di una comunità che non può accettare che chi garantisce la sicurezza diventi bersaglio della violenza”. Nonostante la ferita e il volto insanguinato, De Simone è rimasto in servizio per coordinare i reparti e contribuire a riportare sotto controllo la situazione nel centro della città. Una scelta che testimonia la dedizione e la responsabilità con cui ha continuato a svolgere il proprio compito, tornando in piazza anche il giorno successivo per garantire la sicurezza pubblica.

“Manifestare è un diritto fondamentale -ha concluso Federico Romani – ma nessun diritto può diventare un alibi per devastare, aggredire o mettere a rischio l’incolumità delle persone. Non esistono violenze di piazza giustificabili, né attenuanti per chi sceglie di lanciare pietre contro un agente o distruggere la città. Il dissenso si esprime con le idee e le parole, non con la violenza. Difendere chi indossa una divisa significa difendere la legalità, la libertà, la democrazia e lo Stato”. Al Commissario Angelo De Simone il Presidente Romani ha consegnato la medaglia istituzionale d’argento di Sant’Ambrogio. “Ringrazio il Presidente Romani per il riconoscimento assegnato -ha affermato Angelo De Simone-: la vicinanza, il sostegno e la solidarietà delle istituzioni sono per noi particolarmente importanti e ci incoraggiano nel nostro impegno al servizio dello Stato e dei cittadini”.

– foto ufficio stampa presidente Consiglio Regionale Lombardia –

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