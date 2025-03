SUN VALLEY (USA) (ITALPRESS) – Dopo il trionfo, per la seconda volta in carriera, nella classifica generale, Federica Brignone vince anche la Coppa del Mondo di gigante nelle finali di Sun Valley (Usa).

La campionessa valdostana, a cui sarebbe bastato un 13esimo posto dopo l’uscita della neozelandese Robinson nella prima manche, termina seconda, con un distacco di 14 centesimo, alle spalle della svizzera Lara Gut-Behrami.

Podio numero 85 in carriera e quinta Coppa di specialità per per la Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, iridata in carica tra le porte larghe; podio numero 100 per Gut in Coppa del Mondo. Terza la svedese Sara Hector a 0″80. Distacchi abissali per le altre, con la norvegese Thea Louise Stjernesund quarta a 2″30 davanti all’albanese Lara Colturi, quinta a 2″54. A punti anche l’altra italiana Giorgia Collomb, 14esima a 5″48.

LE PAROLE DI FEDERICA BRIGNONE

“È stata una stagione incredibile per me. Non avrei mai immaginato di sciare con questa continuità per tutto l’anno. Nella prima manche ho commesso degli errori. Nella seconda ho cercato di dare il massimo, ma ho evitato di rischiare in alcuni frangenti”.

