Fede, Brosio “Da Mediaset silenzio assordante”

MILANO(ITALPRESS) - "Dopo che Emilio ha sbagliato, è caduto, ha pagato, È stato condannato, è finito in una RSA, questa sembrava una buona opportunità per mettere una pietra sopra e riscoprire le radici di come è partita questa azienda. Da Mediaset silenzio assordante, come se non si volesse ricordare quello che ha fatto Emilio". Così Paolo Brosio, al termine dei funerali di Emilio Fede tenutosi a Segrate nel milanese, in merito allo scarso risalto dato allo storico direttore del Tg4 da Mediaset. xh7/tvi/mca2