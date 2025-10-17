Home Video News Mezzogiorno Fdi, Sbardella “Condividiamo esperienze di Governo del territorio”
Fdi, Sbardella “Condividiamo esperienze di Governo del territorio”
CATANIA (ITALPRESS) - "Oggi riuniamo i nostri amministratori locali per condividere e per partecipare alle nostre esperienze di governo del territorio, al fine di condividere quelle che sono le buone pratiche con le quali governiamo gli enti locali". Queste le parole del coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, Luca Sbardella, all'iniziativa Patrioti in Comune a Catania. xo1/pc/mca2