Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, arrestata la responsabile di un centro massaggi di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha eseguito nei confronti di una cittadina di etnia cinese un’ordinanza di custodia cautelare che dispone gli arresti domiciliari per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Palmi, su richiesta della locale Procura. La donna era destinataria di un provvedimento restrittivo. L’operazione rappresenta l’epilogo di una complessa attività investigativa anche di natura tecnica condotta dai militari del Gruppo di Gioia Tauro e delegata dalla Procura di Palmi, che ha permesso di acquisire gravi indizi con riferimento al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

In particolare, l’indagata avrebbe gestito un apparente “centro massaggi” nella città dell’omonima Piana, che in realtà era adibito quale luogo di prestazioni sessuali a pagamento, da parte di donne orientali, nei confronti di clienti reclutati attraverso la pubblicazione su internet di specifici annunci.

Nel dettaglio, oltre a mettere a disposizione delle “ragazze” l’appartamento condotto in locazione per incontrare i clienti, l’indagata rispondeva al telefono, forniva le indicazioni su come accedere e trovare l’appartamento. Inoltre, accoglieva i clienti all’ingresso, indicava loro la camera dedicata alla consumazione dei rapporti, si occupava della pubblicazione degli annunci sul web e, infine, riceveva il denaro costituente il corrispettivo delle prestazioni rese.

A seguito del provvedimento cautelare, i finanzieri si sono messi immediatamente sulle tracce dell’indagata e grazie a mirati approfondimenti investigativi, anche di natura tecnica, e incroci di dati nelle banche dati in uso al Corpo, sono riusciti a localizzare l’arrestata presso una struttura ricettiva di Roma.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).