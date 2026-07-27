Favaretto “Volevo tanto questo oro, sensazione indescrivibile”

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - "Le sensazioni? Non so descriverle nemmeno io, lo volevo tanto e mi chiedevo se sarebbe mai arrivato perché mi sono piazzata terza per due volte al Mondiale. Ci tenevo tanto e sono davvero felicissima". Martina Favaretto commenta così l'oro mondiale nel fioretto individuale vinto nella finale tutta azzurra di Hong Kong contro Arianna Errigo. Di cui ancora non si sente una sorta di erede designata: "Mi sembra un po' troppo, non voglio prendermi questo peso perché Arianna è una campionessa infinita e lo è ancora adesso, non si può dire che è il passato ma è il presente. Non voglio quindi addossarmi questo peso". In finale, forse, sarebbe stato più semplice non affrontare un'altra azzurra: "E' sempre bello condividere il podio con una compagna di squadra. Forse, sia a livello emotivo che come assalto in sé, sarebbe stato meglio affrontare una straniera era ma sono felicissima di essere salita sul podio con Arianna". mc/gtr