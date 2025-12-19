Fascicolo sanitario elettronico 2.0, Amato “Mezzo che darà ancora più diritti”

PALERMO (ITALPRESS) - "È un mezzo che gli darà ancora più diritti. Le persone avranno una scheda cui poter accedere con il consenso del medico curante e in cui raccogliere tutti i dati: questo significa che se una persona va dal medico o al pronto soccorso e dimentica a casa gli esami il medico stesso con un clic può sapere e vedere tutto. Il fascicolo dunque permette di conoscere la storia sanitaria di una persona: c'è un obbligo di legge che prevede che esso sia funzionante entro il 2026, lo abbiamo finanziato con fondi Pnrr e se questi non vengono utilizzati correttamente tornano indietro". Così il presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo Toti Amato a margine del convegno dal titolo 'Adozione ed utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico 2.0 da parte delle Regioni'.