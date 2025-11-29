Farnesina, Italia rieletta nella Categoria A del Consiglio dell’Organizzazione Marittima Internazionale

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia è stata rieletta nella Categoria A del Consiglio dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per il biennio 2026-2027, avvenuta ieri a Londra durante i lavori della 34° Assemblea Generale dell’Organizzazione, Agenzia specializzata delle Nazioni Unite volta a promuovere la cooperazione marittima e a garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell’ambiente marino. Lo riferisce la Farnesina. L

La Categoria A del Consiglio Esecutivo comprende gli Stati che forniscono, in ragione dell’importanza delle flotte mercantili, maggiore impulso allo sviluppo del trasporto marittimo mondiale. L’Italia, membro ininterrotto del Consiglio fin dall’istituzione dell’IMO, è stata il Paese più votato, assieme alla Cina. Questo risultato conferma la considerazione per il particolare contributo che l’Italia fornisce allo sviluppo e alla sicurezza del trasporto marittimo mondiale. I Paesi eletti sono stati: Italia, Cina, Giappone, Grecia, Liberia, Norvegia, Panama, Regno Unito, Repubblica di Corea e Stati Uniti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).