Farnesina, Italia eletta nel Comitato Esecutivo di Interpol per il 2025-2028

ROMA (ITALPRESS) – Il Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Dott. Stefano Carvelli, distaccato presso la Farnesina, è stato eletto oggi Delegato Regionale per l’Europa nel Comitato Esecutivo di Interpol per il mandato 2025-2028, nell’Assemblea Generale dell’Organizzazione, tenutasi a Marrakech (Marocco).

“L’importante risultato, frutto di un lavoro di squadra tra Esteri e Interno, in un contesto di marcata competizione, è un segnale dell’azione di diplomazia giuridica promossa su impulso del Ministro degli Esteri Antonio Tajani e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in molteplici quadranti a partire dall’America Latina fino all’Asia Centrale e ai Balcani – si legge in una nota -. Un riconoscimento che premia l’impegno dell’Italia nel contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo e alle altre minacce transnazionali alla sicurezza e il ruolo di primo piano del nostro Paese nel contesto della cooperazione internazionale di polizia”.

