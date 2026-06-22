Farmindustria, Marcello Cattani confermato presidente all’unanimità

ROMA (ITALPRESS) – Marcello Cattani è stato confermato all’unanimità alla presidenza di Farmindustria, nel corso dell’assemblea privata dell’associazione delle imprese farmaceutiche. Si tratta del terzo mandato per Cattani, che sarà in carica per il biennio 2026-2028. Cattani – parmigiano, 54 anni, laureato in Scienze Biologiche ad indirizzo biomolecolare, con una specializzazione in Chimica e Tecnologia Alimentari – è presidente e Ad di Sanofi Italia e Malta. È anche nel Consiglio Generale di Confindustria e nel Consiglio Generale di Assolombarda. Da ottobre 2022 è presidente del Club Santé Italia, che riunisce 40 aziende francesi in Italia in ambito medico-farmaceutico. L’assemblea ha, inoltre, eletto il Comitato di Presidenza composto da cinque vicepresidenti: Fulvio Berardo (Astellas); Massimo Di Martino (Abiogen); Massimiliano Florio (SO.SE.PHARM); Raffaello Innocenti (Chiesi); Elias Khalil (Eli Lilly).

Del Comitato di Presidenza fanno parte anche Lucia Aleotti (Menarini); Valentino Confalone (Novartis); Francesco De Santis (Italfarmaco); Claudio Longo (AstraZeneca); Pierluigi Petrone (Euromed); Regina Vasiliou (Bristol Myers Squibb). Infine, al Comitato di Presidenza parteciperanno anche: Giuseppe Banfi (Biogen); Antonino Biroccio (GSK); Federico Chinni (UCB); Alessandro Del Bono (Neopharmed Gentili); Luciano Grottola (Ecupharma); Nicoletta Luppi (MSD Italia); Paolo Marcucci (Kedrion); Sergio Marullo di Condojanni (Angelini); Jacopo Murzi (J&J Innovative Medicine); Ramon Palou de Comasema (Merck Serono); Nedim Pipic (Boehringer Ingelheim); Stefanos Tsamousis (Roche). Le priorità strategiche della nuova squadra per il biennio 2026-2028 saranno illustrate nel corso dell’assemblea di Farmindustria, in programma domani.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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